Staffel-Crowdfunding: Yakuza 0 Let's Play mit Jörg Langer — Folgen 1-5 finanziert

PS4

Crowdfunding-Neuerung: Bedarfsgemäße Video-Produktion ist der neueste Schrei – am Beispiel des Open-World-Actionspiels Yakuza 0, das die Vorgeschichte der in Japan sehr beliebten Open-World-Serie erzählt.

Yakuza 0 ab 59,98 € bei Amazon.de kaufen.

Für 500 Euro (brutto) Spendensumme gibt's einmalig 5 Folgen

Werden die anfänglichen 500 Euro nicht erreicht, erhält jeder sein Geld zurück

Für je 300 weitere Euro gibt's 5 zusätzliche Folgen

Und so weiter, bis 24 Stunden nach dem Veröffentlichen der letzten bezahlten Folge nicht die nächsten fünf bezahlt sind

Wird eine spätere 300-Euro-Grenze nicht erreicht, erscheinen noch (gerundet) Restfolgen.

Geplant sind 2 bis 3 Folgen pro Woche von je etwa 30 Minuten Länge, wobei wir gerade zu Beginn auch mal mehr machen könnten oder in Stresszeiten auch mal weniger.

Spender sehen die Folgen 48 Stunden lang exklusiv, danach erscheinen sie auf YouTube.

Wer einmalig spendet, bekommt alle Folgen zu sehen, die wir machen – egal ob 5 oder 50.

Als Spender könnt ihr immer gegen Staffelende an Umfragen über das grobe weitere Vorgehen teilnehmen, etwa "Stärker der Story folgen", "Mehr Nebenquests", "Mehr Open World", "Mehr Cabaret Club". Je nachdem, was sich eben anbietet.

Sollte das Spenden nicht aufhören, Jörg aber irgendwann die Lust verlieren, bricht er mit einer Vorwarnzeit von einer 5er-Staffel ab – dies ist unter anderem ein Schutz gegen einen vermögenden Sadisten, der Jörg den Rest seines Lebens quälen möchte...

575€ 2000 € +5 Folgen 1700 € +5 Folgen 1400 € +5 Folgen 1100 € +5 Folgen 800 € +5 Folgen 500 € Erste 5 Folgen

GG-Clan-Chef Yorugu Ryu Rangeru steht vor einem Dilemma: Zwar würde er nichts lieber tun, als Frau und Kinder Frau und Kinder, GamersGlobal GamersgGlobal, Retro Gamer Retro Gamer und Spieleveteranen Spieleveteranen sein zu lassen und all seine Zeit fortan nur noch der heute bei uns eingetrudelten Open-World-Story-Action-Prügel-Hostessen-Club-Simulation(PS4) zu widmen – aber aus emotionalen und wirtschaftlichen Grunderwägungen heraus geht das einfach nicht.Bereits das letztjährige (allererste GamersGlobal-) Let's Play zu Yakuza 5 mit vielen First- und Second-Hand-Anekdoten seitens Jörg fand eine zwar treue, aber leider nur sehr kleine Gefolgschaft. Darum erklärt euch Jörg in diesem Video, wie er sich eine Letsplay-Beschäftigung mit Yakuza 0 vorstellen kann – und zwar schon ab nächster Woche, ungefähr zum Release am 24.1.2017.Hier die Zusammenfassung (und etwas zusätzliches Kleingedrucktes):So kann gespendet werden: Klickt einfach auf eine der Medaillen, um via PayPal (per Guthaben, Lastschrift oder Kreditkarte) zu bezahlen.

Pro Medaille werden unterschiedliche GGG vergeben: für Bronze (5 Euro) 100 GGG, Silber (10 Euro) 200, Gold (25 Euro) 500, Schwarz (50 Euro) 1000

Alternativ könnt ihr uns auch eine Überweisung direkt auf unser Konto schicken. Hinweis für Überweisungen: Schreibt unbedingt direkt nach eurer Usernummerin Großbuchstaben in den Überweisungstext.Damit habt ihr es in der Hand: Einfach mal Yakuza 0 antesten – check. Boah, ist das öde, sollte nach den ersten paar Folgen enden – check. Ich will, dass Jörg das Ding durchspielt – check!Wir sind sehr gespannt, wie dieses Experiment laufen wird, und was ihr dazu sagt.