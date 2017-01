Benjamin und Christoph melden sich aus ihrem Weihnachts-/Winterurlaub zurück und haben euch in ihrem ersten Podcast des Jahres so einiges zu erzählen. Mit welchen Spielen sie in den vergangenen Wochen ihre Zeit verbracht haben und was sie von den neuesten Bekanntmachungen zur Nintendo Switch halten, erfahrt ihr in den folgenden 37 Minuten.

00:21 Benjamin und Christoph wünschen mit Verspätung ein frohes neues Jahr...

00:53 ... und bedanken sich für eure Spendenbereitschaft

01:24 Viele Gegenleistungen zu erfüllen, aber wir haben da einen Plan

02:17 Was wir gespielt haben: Benjamin fand Watch Dogs 2 (Note 8.0) richtig gut

06:00 Christophs Urlaubsspielehighlight war Dishonored 2 (im Test: Note 9.0)

(im Test: Note 9.0) 06:42 Zum Leveldesign muss auch Benjamin ein paar Worte loswerden

10:00 Final Fantasy 15 (im Test: Note 8.5) ist Christophs neue Hassliebe

10:00 Final Fantasy 15 (im Test: Note 8.5) ist Christophs neue Hassliebe
10:38 Die Film-Vorgeschichte Kingsglaive hätte er sich jedenfalls sparen können

11:14 Viele nervige Kleinigkeiten -- und trotzdem ist Christoph sehr angetan

12:25 Benjamin vermutet, es liegt an Cidney. Stimmt aber nicht.

14:57 Bei Modern Warfare Remastered stimmt fast alles

16:13 Zum Abschluss zwei kleine Spiele: Manual Samuel und Mantis Burn Racing

und 18:47 Das Thema der Woche: Nintendo Switch . Benjamin und Christoph haben es sich auch im Urlaub nicht nehmen lassen, die Ankündigungen zum Nintendo-Hybrid zu verfolgen. Ausführlich diskutieren sie unter anderem über ihre Befürchtungen bezüglich Display-Spiegelungen, die Größe der Joy-Cons und das Launch-Lineup und warum sie trotzdem beide den Vorbestell-Button gedrückt haben. Außerdem wird Jörg ganz unauffällig auf seine Wettschulden aufmerksam gemacht.

27:17 Die Vorschau mit einem noch geheimnisvollen Event, der heiß erwarteten Auflösung zur Feiertage-Verlosung, einem Interview mit Paradox, einer Halo Wars 2 -Preview und einem Termin zu Torment - Tides of Numenera

29:50 RoT fragt sich, wie die Gewinner zur Feiertage-Verlosung ermittelt werden

30:39 Ganon möchte wissen, ob wir Konsequenzen aus Userwertungen ziehen

31:37 COFzDeep erkundigt sich nach unseren Vorsätzen fürs neue Jahr

erkundigt sich nach unseren Vorsätzen fürs neue Jahr 32:57 Für die restlichen Userfragen zaubern wir Jörg herbei

33:01 Moriarty1779 : "Gibt es ein 2001 der Videospiele?"

34:13 timkwj mit der Gewissensfrage: "Würde Jörg am Dschungelcamp teilnehmen?"

34:50 Nuwanda fragt, ob Jörg nach der Stunde der Kritiker Titanfall 2 weitergespielt hat

34:50 Nuwanda fragt, ob Jörg nach der Stunde der Kritiker Titanfall 2 weitergespielt hat
35:19 Ridger hakt noch mal bezüglich des "neuen" Spieleveteranen-Podcast nach

37:04 Die Verabschiedung erfolgt zu dritt

