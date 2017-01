Nintendo Switch: microSDXC-Support bis 2 TB, HDD-Support später, Bild vom Spielmodul & Video zur Kindersicherung

Switch

Wie Nintendo jüngst im Rahmen der Livestream-Präsentation bekannt gab, beträgt der interne Speicher der Nintendo Switch nur 32 GB, wobei der Platz durch microSDXC-Karten erweitert werden kann. Aktuell erreichen diese ein Speichervolumen von 512 GB. Wie ein Nintendo-Sprecher nun gegenüber Game Informer verriet, kann die Switch microSDXC-Karten bis zu einer Größe von 2 TB unterstützen (auch wenn diese derzeit noch nicht im Handel erhältlich sind).

Laut einem Bericht von Game Transfers soll die Hybrid-Konsole in Zukunft auch mit gewöhnlichen externen Festplatten kompatibel werden. Diese werden dann über den USB-Port an die Dockingstation der Switch angeschlossen. Wann genau Nintendo die HDD-Unterstützung ermöglichen will, ist derzeit noch nicht bekannt. In einem weiteren Bericht stellte Game Transfers auch die Switch-Spielmodule näher vor. Diese sehen nicht sonderlich spektakulär aus und ähneln im Grunde den 3DS-Modulen, fallen aber insgesamt etwas größer aus.

Darüber hinaus gab Nintendo Details zur Kindersicherung der Konsole bekannt. Dazu wurde auch ein offizielles Video veröffentlicht, das ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen könnt. Das Ganze funktioniert über die Gratis-App „Nintendo Switch Parental Controls“, die ihr euch auf Smartphones und Tablets herunterladen könnt. Mit dieser könnt ihr dank umfangreicher Einstellungsmöglichkeiten festlegen, welche Spiele (und wie lange) eure Sprösslinge spielen und auch welche Inhalte sie über soziale Netzwerke teilen dürfen.