GGG-Wochenverlosung KW 03

1. Um bei unserem Gewinnspiel online teilzunehmen, musst du a) registrierter Nutzer sein und b) Rang 5 haben. Dazu sind 30 EXP nötig, die du etwa durch weitgehendes Ausfüllen deines Profils innerhalb von Minuten verdienen kannst, aber auch durch mehrere Comments oder Forenpostings. Hier geht's zur Registrierung . Eine Übersicht über die GGG-Verdienstmöglichkeiten findest du hier 2. Du musst für die Online-Teilnahme eine gültige Echtwelt-Adresse in deinem User-Profil angegeben haben.3. Du kannst die in der Vorwoche (also vor dem Datum „Verlosungsstart“, siehe links) verdienten GGG einsetzen, maximal aber 500. Sie werden dir sofort und dauerhaft abgezogen.4. Umso mehr GG-Gulden du einsetzt, desto mehr Lose wirfst du sozusagen in die Lostrommel. Allerdings bringt jeder weitere GG-Gulden immer weniger Zusatzlose. Im folgenden siehst du einen Auszug der Lose pro eingesetzte001= 1 Los002= 2 Lose005= 2,99 Lose010= 3,98 Lose015= 4,71 Lose025= 5,84 Lose050= 7,88 Lose060= 8,53 Los080= 9,69 Lose100= 10,69 Lose150= 12,82 Lose200= 14,59 Lose300= 17,51 Lose400= 19,94 Lose500= 22,04 Lose550= 23,00 Lose700= 25,62 Lose800= 27,18 Lose900= 28,64 Lose1000= 30,00 LoseWer also das 500fache des Mindesteinsatzes investiert, hat nur eine 22mal so hohe Gewinnchance.5. Nach Durchführung der Verlosung wird sofort der Gewinner ermittelt und genannt.6. Der Preis wird baldmöglichst, in aller Regel aber sofort am Montag, verschickt. Umtausch des Preises oder Barauszahlung sind ausgeschlossen. Kommt der Preis aufgrund einer falschen Adresse zurück, verfällt der Gewinn.7. Mitglieder der GamersGlobal-Redaktion (inklusive namentlich im Impressum genannter Autoren) sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.8. Wir achten darauf, keine für Jugendliche ungeeigneten Preise an Jugendliche zu verschicken. Kann uns ein ermittelter Gewinner seine Volljährigkeit nicht umgehend nachweisen, erhält er stattdessen einen von uns auszuwählenden Trostpreis.9. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.