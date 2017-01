Skyrim: Offizielle Beschreibung der Switch-Version lässt ein Last-Gen-Port vermuten

Switch

Werden die Switch-Käufer nur mit einer Last-Gen-Portierung von The Elder Scrolls 5 - Skyrim (Testnote: 9.5) abgespeist? Darauf lässt zumindest die von Nintendo veröffentlichte offizielle Produktbeschreibung schließen. In dieser werden mit keinem Wort die Verbesserungen der 2016 veröffentlichten The Elder Scrolls 5 - Skyrim Special Edition (Testnote: 9.0) erwähnt.

Die Website This Gen Gaming verweist auf die Beschreibung und spekuliert, dass Bethesda hier möglicherweise nur die alte Xbox-360- / PS3-Fassung des Spiels als Grundlage verwendet.

Bisher haben sich weder Nintendo noch Bethesda zum Thema geäußert. Seltsam ist das Ganze aber schon, wenn man bedenkt, wie offensiv die Verbesserungen zuvor beworben wurden. Sobald von der offiziellen Seite etwas Konkretes dazu kommt, erfahrt ihr es auch bei uns.