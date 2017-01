State of Mind: Daedalic-Adventure kommt auch für Switch

Switch

Die Entwickler von Daedalic Entertainment haben auf Facebook verkündet, dass ihr kommendes Spiel State of Mind (GG-Preview) auch für die neue Nintendo Switch erscheinen wird. Es handelt sich dabei um ein 3rd-Person-Adventure mit Schwerpunkt auf Story und Charakteren, das in einem futuristischen Berlin spielt. Als Game-Designer zeichnet Martin Ganteföhr (The Moment of Silence) verantwortlich, der für sein neues Werk unter anderem einen ungewöhnlichen Grafikstil wählte.

Auf der Website des Spiels wird das Szenario wie folgt beschrieben:

State of Mind ist ein futuristischer Thriller über Transhumanismus. Das Spiel erzählt von Isolation und Identität, von Trennung und Wiedervereinigung - in einer zukünftigen Welt, die tief gespalten ist zwischen realer Dystopie und virtuellem Utopia. Mit verschiedenen spielbaren Charakteren, mehreren Erzählebenen und zwei unterschiedlichen Spielwelten erkundet State of Mind das Drama einer Gesellschaft auf dem Weg zur postmateriellen Existenz.

Ein konkretes Releasedatum steht noch nicht fest, es soll aber noch im ersten Quartal 2017 erscheinen. Neben der Switch werden auch PS4, Xbox One, PC, Linux und Mac bedient.