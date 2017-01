Nintendo Switch: Reggie Fils-Aime macht den Fans Hoffnungen auf ein neues Metroid und Earthbound

Switch

Im Rahmen des kürzlich in Tokyo veranstalteten Livestream-Events stellte Nintendo bereits einige vielversprechende Titel für seine kommende Hybrid-Konsole Nintendo Switch vor. Fans der Metroid- und der Earthbound-Serie (in Japan eher unter dem Franchise-Namen Mother bekannt) gingen allerdings komplett leer aus. Doch wie Reggie Fils-Aime, Chief Operating Officer von Nintendo of America, in einem Interview mit Gamespot verriet, bedeute die Abwesenheit der beiden Marken nicht, dass die Wünsche der Spieler ignoriert werden:

Als eine Führungskraft von Nintendo bin ich stolz darauf sagen zu können, dass wir alle Foren und alle Kommentare mitlesen und ein wirklich gutes Verständnis dafür haben, was unsere Kunden wollen. Und ihr könnt mir glauben, dass wir das mitberücksichtigen, wenn wir neue Inhalte entwickeln. Ich habe zwar aktuell nichts anzukündigen, aber wir wissen sehr wohl, dass es da einige wichtige Franchises gibt, bei denen die Fans sehnsüchtig auf eine Fortsetzung warten. Es genügt zu sagen, dass wir uns dessen bewusst sind. Sprecht mich in einem Jahr nochmal darauf an und wir werden zurückschauen und gucken, was bis dahin passiert ist.

Zwar ist dies keine offizielle Bestätigung, die Aussage von Fils-Aime lässt sich aber so interpretieren, dass die Ankündigungen zu den besagten Spielen noch im Laufe dieses Jahres erfolgen könnten. Warten wir ab, was die nächsten Wochen und Monate so mit sich bringen.