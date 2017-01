Windows 10 Creators-Update: Microsoft bestätigt den Game-Modus

Ende Dezember 2016 haben ein paar findige User im Bild 14997 des angekündigten Creators-Updates für Windows 10 eine Datei mit dem vielversprechenden Namen „gamemode.dll“ entdeckt. Daraufhin wurde spekuliert, ob dieser Modus in der finalen Version des Updates dabei sein und möglicherweise die Spielleistung verbessert wird (mehr dazu hier: Windows 10: „Creators Update“ bringt möglicherweise einen Game-Modus für mehr Spielleistung mit sich). Nun hat Microsoft den Modus auch offiziell bestätigt. In einem Beitrag auf Xbox Wire schrieb der Partner Director of Program Management für Xbox- und Windows-Plattformen Mike Ybarra:

Unser Ziel ist es, Windows 10 zum besten Windows für Spiele überhaupt zu machen. Mit dem Creators-Update stellen wir daher ein neues Feature namens Game-Modus vor. Die Windows Insider werden bereits im Laufe dieser Woche einige der visuellen Elemente für den Modus sehen können und das Feature wird schon kurz darauf voll funktionsfähig sein. Unsere Vision für den Modus ist es, euren Windows-10-PC zu optimieren und die Performance in Spielen zu erhöhen. Dies ist ein großes Update für Windows. Wir freuen uns darauf dieses Feature schon bald den Insidern zum Testen zur Verfügung zu stellen. Wir werden bald mehr darüber erzählen, was genau das ist und wie es funktioniert. Bleibt also dran.

Über Twitter bestätigte Ybarra wenig später, dass der Game-Modus nicht nur strikt für die Windows-10-Spiele gilt, sondern auch Win32-Titel und Spiele anderer Plattformen (wie Steam, Origin oder Uplay) unterstützen wird. Sobald die Entwickler weitere Details dazu mitteilen, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns. Den Originalbeitrag findet ihr unter dem Quellenlink.