Nintendo Switch: Nintendo verzichtet auf StreetPass und Miiverse

Die kommende Hybrid-Konsole Nintendo Switch wird weder das aus der 3DS-Familie bekannte StreetPass-Feature, noch Nintendo’s soziales Netzwerk Miiverse unterstützen. Das hat David Young, Nintendo of Americas Assistant Manager of Public Relations, im Rahmen eines Switch-Events in New York gegenüber Venturebeat verraten.

Die StreetPass-Funktion, die Spieler unterwegs mit anderen 3DS-Besitzern verbindet, wurde laut Young nicht umgesetzt, weil die Switch trotz mobiler Funktionen von Nintendo als Heimkonsole betrachtet wird. Auf das hauseigene soziale Netzwerk Miiverse verzichtete das Unternehmen, weil das neue System auf eine andere, nicht von Nintendo entwickelte und bereits existierende Lösung setzen wird. Weitere Details dazu behielt Young aber vorerst für sich. Das Gerät soll, ähnlich wie die PS4, über einen „Share Button“ verfügen. Mit diesem werden die Spieler zum Release Bilder und später auch Videos online teilen können.