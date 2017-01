Vikings - Wolves of Midgard: Neues Gameplay-Video + USK-18-Siegel

PC XOne PS4 Linux MacOS

Mit Vikings - Wolves of Midgard bringen der slowakische Entwickler Games Farm und der deutsche Publisher Kalypso Media noch in diesem Quartal ein neues Action-Rollenspiel für Windows, Mac, Linux, Xbox One und die PS4 auf den Markt. Um euch schon mal auf den geplanten Release einzustimmen, haben die Macher ein neues Gameplay-Video veröffentlicht, das ihr euch am Ende dieser News zu Gemüte führen könnt.

Vikings - Wolves of Midgard versetzt euch laut den Entwicklern an die Küsten von Midgard, wo bereits Ragnarök, der Krieg zwischen den Göttern und den Risen, tobt. Als kräftiger Wikinger-Krieger oder unerbittliche Schildmaid müsst ihr dem drohenden Weltuntergang, sowie der allgegenwärtigen Kälte des Fimbulwinters trotzen und euch den furchterregenden Jötunn, den Horden von Untoten und zahllosen anderen Bestien stellen. Dabei greift ihr auf eine Vielzahl von Waffen, darunter Schwerter, Hämmer, Äxte oder Bögen zurück und erlernt verborgene Kampffähigkeiten und mächtige Zaubersprüche, um gegen die zahlreiche Gegner zu bestehen.

Von der USK wurde der Titel aufgrund des hohen Gewaltgrades mit dem Siegel „Ab 18 Jahren“ (keine Jugendfreigabe) versehen und darf somit nur an volljährige Personen verkauft werden.