God of War: Director verrät den Namen von Kratos' Sohn - Es ist weder Ullr, noch Tyr

PS4

Cory Barlog, der Director hinter dem kommenden Action-Adventure God of War (im E3-Bericht), hat via Twitter den Namen von Kratos’ Sohn verraten und damit sämtlichen Spekulationen der Fans ein Ende gesetzt. Die Theorien, der Junge im E3-Trailer könnte Ullr, der nordische Gott des Winters, der Jagd, des Zweikampfes, der Weide und des Ackers sein (via Reddit), oder es könnte sich um Tyr, den Gott des Kampfes und Sieges aus den altisländischen Schriften der Edda handeln (via NeoGAF), haben sich nicht bewahrheitet. Laut Barlog hört der Sprössling auf den Namen „Atreus“, was in der altgriechischen Sprache soviel wie „furchtlos“ bedeutet.

Ob die Namenswahl etwas mit dem griechischen König von Mykene zu tun hat, wollte Barlog nicht sagen. Sobald die Entwickler mehr Details dazu verraten, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns. God of War soll im Laufe dieses Jahres, exklusiv für die PS4 erscheinen.