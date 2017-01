Nintendo: Neue Amiibo erhältlich (mit Zelda - Breath of the Wild kompatibel) & weitere Amiibo angekündigt

Switch WiiU

Wie Nintendo auf der offiziellen Homepage bekannt gab, sind ab sofort neue Amiibo aus der „The Legend of Zelda Collection“ im Handel erhältlich. Neben dem bereits im März vergangenen Jahres erschienenen Wolf-Link könnt ihr jetzt auch Link (The Legend of Zelda), Link (Ocarina of Time), Toon-Link (The Wind Waker) und Zelda (The Wind Waker) als weitere Figuren erwerben. Alle fünf Amiibo sind mit dem kommenden Action-Rollenspiel The Legend of Zelda - Breath of the Wild (Preview) kompatibel und bringen folgende Gegenstände ins Spiel:

Link (Ocarina of Time): Zufällige Anzahl an Fleisch

Link (The Legend of Zelda): Zufällige Anzahl an Fässern, die Rubine enthalten können

Toon-Link (The Wind Waker): Zufällige Anzahl an Fischen

Wolf-Link: Kämpft an eurer Seite und hilft versteckte Gegenstände aufzuspüren

Zelda (The Wind Waker): Zufällige Auswahl an Pflanzen

Darüber hinaus hat Nintendo mit Bokblin, Link (Bogenschütze, Link (Reiter), Wächter und Zelda weitere Amiibo vorgestellt, die zeitgleich mit dem Launch der Nintendo Switch am 3. März dieses Jahres im Handel erscheinen. Was diese im Spiel bewirken, ist noch nicht bekannt.