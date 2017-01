Super Mario Odyssey für Ende 2017 angekündigt

Switch

Nintendo hat auf seiner heutigen Pressekonferenz zur Switch einen ersten Trailer zu Super Mario Odyssey gezeigt. Erscheinen soll das Spiel im diesjährigen Weihnachtsgeschäft. Es wird von Nintendo EAD Tokyo entwickelt, die unter anderem Super Mario 3D World designt haben. Ähnlich wie in Super Mario 64 und Super Mario Sunshine sollt ihr die Umgebung frei erkunden können, daher dürfte der Mehrspieler-Modus der Vorgänger wegfallen.

Ihr steuert Mario durch New Donk City, welches mutmaßlich eine Abbildung von New York im Mario-Universum darstellen soll. Die Stadt dient als Hub-Welt, von der ihr in die verschiedenen Welten aufbrechen könnt. Dazu dient euch das Fluggefährt SS Odyssey, welches scheinbar vom Pixar-Film Oben inspiriert ist.

Ein neues Gameplay-Element ist die Möglichkeit die Mütze von Mario nach vorne zu werfen und dann als Sprungbrett zu verwenden. Die Augenpaare auf Marios Mütze am Ende des Trailers erinnern ein wenig an Splatoon, dieses Geheimnis der Mütze soll jedoch erst später gelüftet werden. Neu ist auch die Möglichkeit in bestimmten Abschnitten auf einem Löwen zu reiten. Was Yoshi dazu sagt ist nicht überliefert.