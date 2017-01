Nintendo Switch: Auswahl bisher bestätigter Spiele für 2017 veröffentlicht

Switch

Nachdem Nintendo im Rahmen der heutigen Präsentation bereits ein paar Spiele für seine kommende Hybrid-Konsole Nintendo Switch vorgestellt hat (mehr dazu hier: Nintendo Switch Präsentation: Zelda - Breath of the Wild zeitgleich mit Konsole am 3.3.2017 // Preis // Weitere Infos), wurde auf dem Twitter-Account von Nintendo Deutschland nun auch eine Auswahl der bereits für dieses Jahr bestätigten Titel veröffentlicht. Ob die Liste vollständig ist, geht aus dem Tweet nicht klar hervor, immerhin fehlen hier noch Spiele, wie Yooka-Laylee und Fire Emblem - Warriors, die eigentlich für dieses Jahr angekündigt wurden: