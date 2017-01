The Legend of Zelda - Breath of the Wild: Limited Edition mit Master-Schwert-Statue angekündigt // Trailer

Switch WiiU

Wie Nintendo jüngst bekannt gab, wird das kommende Action-Rollenspiel The Legend of Zelda - Breath of the Wild (Preview) hierzulande auch als „Limited Edition“ erscheinen. Diese wird neben dem Spiel noch den offiziellen Soundtrack mit einer Auswahl an Kompositionen und als Highlight das Master-Schwert als Statue enthalten. Zum Preis gibt es noch keine Details.

Passend zur Ankündigung wurde auch ein Trailer veröffentlicht, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt. Der Clip zur Sammlerversion präsentiert allerdings nur die Switch-Version. Auch auf Twitter erwähnt Nintendo Deutschland ausschließlich die Limited Edition für die neue Hybrid-Konsole. Es ist somit vorerst unklar, ob es diese auch für die WiiU geben wird.

In den USA wird The Legend of Zelda - Breath of the Wild auch in einer 130 US-Dollar teuren „Master-Edition“ erhältlich sein, die zusätzlich zu den Inhalten der deutschen Limited Edition noch eine Tragetasche mit Schleife im Sheikah-Design, eine Sheikah-Auge-Sammelmünze und eine Landkarte umfasst. Darüber hinaus bekommen die US-Fans für 100 US-Dollar eine „Special Edition“, die alle Extras der Master-Edition, allerdings ohne die Master-Schwert-Statue enthält.

Die Japaner erhalten sogar noch etwas mehr, denn dort wird das Spiel in einer „Collector’s Edition“ angeboten. Für 13.870 Yen (rund 115 Euro) bietet diese bis auf die Switch-Tragetasche und Sammelmünze alle Inhalte der US-Master-Edition, sowie zusätzlich ein alternatives Cover, vier exklusive Postkarten und ein Link-Amiibo (sitzen auf dem Pferd). Die Collector’s Edition gibt es auch in einer 9980 Yen (rund 80 Euro) günstigen Variante ohne die Master-Schwert-Statue.

Passend dazu hat Nintendo Japan bereits weitere Amiibo (darunter auch von Zelda) vorgestellt, die separat zum Kauf angeboten werden. The Legend of Zelda - Breath of the Wild wird ab dem 3. März dieses Jahres zeitgleich mit dem Launch der Nintendo Switch im Handel erhältlich sein.