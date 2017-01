Torment - Tides of Numenera: Gold-Status // Interaktives Video veröffentlicht

PC XOne PS4 Linux MacOS

Techland und InXile Entertainment gaben kürzlich bekannt, dass Torment - Tides of Numenera den Gold-Status erreicht hat und somit am 28.2.2017, wie bereits Mitte Dezember letzten Jahres angekündigt, für die Plattformen PC, MacOS, Linux, Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht wird.

Anlässlich des nahenden Releases des per Crowdfunding finanzierten Rollenspiels, das im Rahmen des Early-Access-Programms auf Steam bereits Anfang des Jahres 2016 spielbar war, wurde seitens der Macher ein "Interactive Quest"-Video veröffentlicht, das ihr euch im Anschluss an diesen Newstext anschauen könnt. In diesem wird euch demonstriert, auf welche Arten ihr in Torment - Tides of Numenera die Quests lösen könnt und welche Auswirkungen eure Entscheidungen hierbei haben. Dabei führt euch Colin McComb, Creative Lead bei der kalifornischen Spieleschmiede InXile Entertainment, als Erzähler durch das knapp 15-minütige Videomaterial.