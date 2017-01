Has-Been Heroes: Frozenbyte kündigt neuen Action-Strategie-Mix auch für Nintendo Switch an

PC Switch XOne PS4

Im Schatten der heutigen Switch-Präsentation haben die Entwickler der Trine-Trilogie ebenfalls einen Titel für Nintendos neue Konsole angekündigt. In Kooperation mit Gametrust wird Frozenbyte den Action-Taktik-Mix Has-Been Heroes veröffentlichen.

Eure Aufgabe in Has-Been Heroes wird es sein, unter Zuhilfenahme einer Gruppe ehemals gefeierter, nun jedoch etwas in die Jahre gekommener Helden, die Zwillings-Prinzessinnen eures Herrschers heile in ihrer entlegenen Schule abzuliefern. Um den, natürlich, unzähligen Gefahren auf dem Weg dorthin zu trotzen, wählt ihr für euren Trupp dabei aus unzähligen Zaubern aus, um durch deren geschicktes Arrangement eure Gegner mittels raffinierter Kombinations-Effekte auszuschalten. Dabei müsst ihr aber mit Bedacht zu Werke gehen, denn ist euer Trupp erst einmal hinüber startet ihr wieder ganz am Anfang – Permadeath sei dank.

Frozenbyte verspricht, dass euch mit jedem Spielstart eine neue und längere Herausforderung erwarten wird. Insgesamt sollt ihr mit zwölf Helden in 14 Regionen mit über 200 Gegenstände und mehr als 300 Zaubersprüchen lange Zeit euren Spaß haben – zumal der Entwickler auch eine ordentlichen Portion Humor mit in das Spiel packen will.

Has-Been Heroes soll laut Ankündigung noch im ersten Quartal 2017 nicht nur für Nintendos Switch, sondern auch für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Wobei die Entwickler bei der Switch-Version auf die Besonderheiten der Konsole eingehen wollen und den Vibrationsmodus der Joy-Con-Controller unterstützen sowie einen fließende Übergang zwischen mobilem und stationärem Spielen gewährleisten wollen.