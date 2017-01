Styx - Shards of Darkness: Neuer Trailer demonstriert die Fähigkeiten des Spielcharakters

PC XOne PS4

Cyanide Studios hat einen neuen cineastischen Trailer zu Styx - Shards of Darkness veröffentlicht. In dem rund zwei Minuten langen Clip legt sich der namensgebende Goblin mit einer Gruppe von Elfenwächtern an. Dabei greift er nicht nur auf Dolche, Messer und Fallen zurück, sondern setzt auch die Umgebung zu seinem Vorteil ein, um seine Gegner schnell und effektiv zu erledigen und das Objekt seiner Begierde, das magische Quarz, an sich zu reißen.

Im fertigen Spiel werden euch laut Entwicklern eine ganze Reihe von Möglichkeiten zur Verfügung stehen, so dass ihr jede Situation auf eure eigene Weise angehen könnt. Neben seinen Gadgets verfügt der flinke Dieb Styx auch über magische Fähigkeiten, wie etwa die Amber-Vision, die kurzzeitige Unsichtbarkeit und die Möglichkeit, sich selbst zu klonen. Styx - Shards of Darkness wird ab dem 14. März 2017 für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein.