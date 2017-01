Goichi Suda an Entwicklung für Nintendo Switch interessiert

Foto: Gregg Tavares unter CC-BY 2.0

Eines der Probleme von Nintendo in den vergangenen Jahren war der mangelnde Support ihrer Konsolen durch Third-Party-Entwickler – von einem großen Stapel Shovelware für die Wii einmal abgesehen. Mit der Switch könnte der Hersteller laut Gerüchten einige Anbieter wie Bethesda wieder an Bord holen (Bethesdas Todd Howard von der Nintendo Switch begeistert // Skyrim-Umsetzung bestätigt?).

Auch Goichi Suda zeigte sich jetzt an der Konsole interessiert. In einem Interview mit der englischen Seite VG 24/7 sprach er über seine Ideen für die Zukunft. So könne er sich zum Beispiel eine Visual Novel für PS VR vorstellen. Als die Kollegen ihn auf die Switch angesprochen haben, antwortete er lachend und auf No More Heroes anspielend:

Nintendo produziert wirklich coole, interessante Hardware, die uns neue Möglichkeiten gibt. Ich will ja nicht angeben, aber ich finde, auf der Wii habe ich eines der Spiele gemacht, die die Technologie am besten nutzen. Ich möchte eine coole neue Art zu spielen finden und dabei nutzen, was uns die Switch bietet.

Zugegeben: Nach konkreten Ideen hört sich das noch nicht an. Die nächste Veröffentlichung von Sudas Studio Grasshopper Games ist ein Remake von The Silver Case, das am 21. April für PS4 erscheinen wird.