Wie letzte Woche bereits angekündigt, haben wir heute ein weiteres Jubiläum im Bezug auf unsere Wochenend-Lesetipps zu vermelden. Dies ist die 250. Ausgabe. Die 129 bei der Übersicht kommt dadurch zustande, dass die Lesetipps erst nach einiger Zeit zur Exklusiv-Serie aufgestiegen sind.

In der Jubiläums-Ausgabe geht es um folgendes: Die mutmaßliche "Anti-Entwickler-Kultur" innerhalb der Branche, wie die Betrachtung von Spielen als reines Unterhaltungsprodukt ihrer Anerkennung als Kulturgut im Weg steht und die Frage, wie viel Games zum Release kosten sollten.

"Ehre, wem Ehre gebührt?"

Spielkritik.com am 6. Januar, Roberto Kracht

Roberto Kracht schreibt sieht in unserer heutigen Zeit eine "wachsende Anti-Entwickler-Kultur". Damit meint er, dass die Kreativen hinter modernen AAA-Produktionen längst nicht mehr den Status und den Bekanntheitsgrad eines John Carmack oder Peter Molyneux genießen würden. Wenn aber doch, dann meistens wegen der Kritik, die ihnen zuteil wird. In seinem Gastbeitrag auf Spielekritik.com hält Kracht fest: "Auf jeden Fall sollte die Spielergemeinde endlich damit aufhören, die einen als ehrliche Kumpels von nebenan zu betrachten und hinter jedem fehlerbehafteten Spiel gleich gewissenlose Betrüger zu vermuten."

"Weshalb die Ansicht vieler Gamer der Anerkennung des Mediums im Weg steht"

Gamona.de am 12. Januar, Darius Matuschak

Der Anerkennung von Videospielen als Kulturgut scheitert ironischerweise an den Spielern selbst, die Games überwiegend als reines Unterhaltungsmedium betrachten würden, meint Darius Matuschak von Gamona.de: "Hauptsache, das Gameplay ist gut. Eine kritische Auseinandersetzung gibt es fast nie. Und wenn es sie doch gibt, wird sie von der Gamergemeinschaft, welche doch eigentlich die Anerkennung von Videospielen als künstlerisches Medium stets einfordert, niedergeschlagen. Ironisch. Und traurig."

"How much should games cost?"

Pcgamer.com am 11. Januar, Tyler Wilde (Englisch)

Die meisten Spiele sind zum Release und insbesondere mit Vorbesteller-Boni oft teurer als ein paar Wochen oder Monate nach ihrem Erscheinen. Tyler Wilde stellt auf PC Gamer zunächst fest, dass sich Titel, die in Sales günstiger weggegangen sind, auch danach zum normalen Preis weiter gut verkaufen. Wilde argumentiert, wieso Spiele günstiger sein könnten und schreibt: "Für mich persönlich lohnt es sich nicht, am Releasetag 60 $ oder mehr für ein Spiel auszugeben, insbesondere bei so vielen von Bugs geplagten Titeln, bei denen es einen Monat oder länger dauert, sie zu beheben. Aber [...] ein Spiel zu spielen, während noch alle darüber reden, ist Teil des Spaßes. Auf einen Sale zu warten [...], ist es nicht."

Im heutigen Video: Wie Star Wars-Fans an Schneetagen ihre Einfahrt freischaufeln.

Wenn ihr selbst interessante Links oder unterhaltsame Videos zum Thema Computerspiele entdeckt, freut sich der Autor über eine PN oder einen entsprechenden Kommentar. Dieses Mal wollen wir uns bei den Link-Einsendern der letzten 250 Ausgaben bedanken. Das sind insbesondere Admiral Anger, bolle, ChrisL, Cohen, Dan Sky, Dennis Ziesecke, derblaueClaus, EddieDean, fellsocke, floppi, gar_DE, Green Yoshi, Harald Fränkel, Hendrik, Imperitum, Jamison Wolf, jguillemont, Jonas -ZG-, joker0222, Jonesy, Jürgen, Julian Minke, kdoubleu, KingPott, lampe, Mädchen, Machiavelli, Martin Lisicki, Maximilian John, McSpain, mka0, Movit, mpa, Nedted, Old Lion, OtaQ, patrick_, pel.Z, Pomme, rAmbAzAmbA, Sher, Starslammer, Stephan Windmüller, Sven Gellersen, timeagent, Vampiro und Zaunpfahl!