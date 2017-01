Halo Wars 2: Beta für den Blitz-Modus startet nächste Woche - Termin, Inhalte, Belohnungen & Trailer

PC XOne

Creative Assembly und 343 Industries haben eine Beta für das kommende Strategiespiel Halo Wars 2 (Preview) angekündigt. Die Testphase wird sich um den kartenbasierten Modus Blitz drehen, bei dem ihr eure Armee anhand eines Kartendecks zusammenstellt und anschließend gegen andere Spieler zu Felde zieht, wobei die Kämpfe klassisch in Echtzeit ablaufen. Auf Ressourcen-Management und Basisbau wird in diesem Modus hingegen komplett verzichtet.

Die Beta findet noch diesen Monat, im Zeitraum vom 20. bis 30. Januar 2017 statt. Gespielt wird auf der Karte „Proving Grounds“, auf der 1v1-, 2v2- und 3v3-Matches möglich sein werden. Die Beta umfasst bereits alle Fraktionsführer und Karten der finalen Version und ihr werdet neue Karten durch tägliche und wöchentliche Herausforderungen freischalten können. Sämtliche Fortschritte, die ihr in der Beta erzielt, werden am Ende in die Release-Version übernommen. Alle Teilnehmer werden darüber hinaus zwei Blitz-Kartenpacks als Belohnung erhalten (ein Pack für das erste Log-In in die Beta und ein weiteres, wenn ihr euer erstes Match absolviert habt). Halo Wars 2 wird ab dem 21. Februar 2017 für PC und Xbox One im Handel erhältlich sein.