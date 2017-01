Phil Spencer über Vorstellung von Project Scorpio noch vor E3 und Entwicklungsfortschritte

XOne

Der Xbox-Oberhaupt Phil Spencer hat auf seinem Twitter-Account mal wieder ein paar Fragen der Fans beantwortet und dabei auch ein wenig über die kommende neue Konsole Project Scorpio (Arbeitstitel) gesprochen. Wie er auf Anfrage eines Followers angab, ist er sich noch nicht sicher, ob das stärkere Xbox-System schon vor der diesjährigen E3 in Los Angeles zu sehen sein wird, doch er sei sich dessen bewusst, dass die Leute es gerne früher sehen wollen.

Nach dem aktuellen Stand der Entwicklung gefragt, verriet Spencer, dass das Team hinter der neuen Konsole gut voran komme. Auch Microsofts hauseigene Entwicklerstudios bereiten sich bereits auf das neue Gerät vor und sind derzeit damit beschäftigt, ihre Grafik-Engines zu verbessern, um Vorteile der zusätzlichen Leistung nutzen zu können: „Es gibt großartige Fortschritte bei den Studios, der Plattform und der Hardware“, so der Macher.

Noch einmal auf die E3 angesprochen und gefragt, ob die Fans dieses Jahr irgendwelche Überraschungen in L.A. erwarten dürfen, twitterte Spencer scherzend: „So wie ich das verstehe, mögen die Leute Neuigkeiten auf der E3“. Man kann also schon gespannt sein, was die Redmonder uns während des Events in Sachen Technik und Spiele präsentieren.