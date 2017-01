Steam-Midweek-Madness mit The Forest, Undertale und mehr

Auf Steam könnt ihr aktuell im Rahmen des Midweek-Madness-Programms das Survival-Spiel The Forest und das Indie-RPG Undertale günstiger erwerben. Zudem gibt es diverse weitere Angebote, wie etwa die Steam Edition des Third-Person-Shooters Red Faction Guerrilla, das 4X-Rundenstrategiespiel Pandora - First Contact (Testnote: 7.5), das Point-and-Click-Adventure The Silent Age und das Action-Adventure Jotun in der Valhalla Edition. Hier ein paar Beispiele aus dem Store (die komplette Liste findet ihr wie immer unter dem Quellenlink):