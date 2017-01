Humble Overwhelmingly Positive Bundle mit Day of the Tentacle Remastered, Deadbolt und mehr

Im Humble Store wurde der Humble Overwhelmingly Positive Bundle mit ausgewählten (und besonders positiv bewerteten) Spielen gestartet. Das Gesamtpaket umfasst unter anderem Titel, wie Day of the Tentacle Remastered (Testnote: 9.5), Deadbolt und Shantae and the Pirate's Curse. Den Preis bestimmt ihr wie immer selbst und könnt den gezahlten Betrag zwischen den Entwicklern, Humble Tip und der Wohltätigkeitsorganisation eurer Wahl aufteilen:

Ab einem US-Dollar (rund 0,95 Cent):

Epic Battle Fantasy 4

Pony Island

Shantae and the Pirate's Curse

Ab dem Durchschnittspreis von mehr als 6,60 US-Dollar (etwa 6,28 Euro):

Day of the Tentacle Remastered

Deadbolt

Weitere Titel folgen später

Ab einem Betrag von mehr als 10,00 US-Dollar (circa 9,51 Euro):