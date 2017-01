Star Citizen: Cheater erhalten dauerhafte Sperre und keine Kostenrückerstattung

PC Linux

Das Science-Fiction-Spiel Star Citizen (Preview) befindet sich zwar noch in der Alpha-Phase, hat aber schon jetzt mit dem Cheater-Problem zu kämpfen. Nachdem sich verschiedene Spieler über die Schummeleien im FPS-Modul „Star Marine“ beschwert haben, wurde im Forum von Roberts Space Industries eine Warnung an die Spielverderber veröffentlicht. Wie es in dem Beitrag heißt, werden solche Spieler nicht geduldet und direkt ganz aus dem Spiel geworfen:

Wir verfolgen eine Null-Toleranz-Politik bei den Cheatern und die Cheats stellen einen Verstoß gegen unsere Nutzungsbedingungen dar, was in einer Schließung des Accounts und des Spielzugangs ohne Rückerstattung resultieren wird.

Blind jeden sperren möchte das Team aber natürlich nicht und verlangt von den Fans, auch einen Videobeweis vorzulegen, wenn man einen anderen Spieler der Schummelei überführt. Das Video wird dann mit internen Daten verglichen, um sicherzustellen, dass der gemeldete Spieler auch wirklich auf unfaire Mitteln zurückgreift. Zudem hilft es laut den Entwicklern, die internen Tools zu verbessern, um die Cheater zukünftig besser bekämpfen zu können.