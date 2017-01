Pornhub: Alle scharf auf Overwatch und Pokémon // VR schafft den Anschluss // Deutschland knickt ein

Es ist wieder soweit. Die Erwachsenen-Hardcore-Erotikseite Pornhub hat Bilanz für das Jahr 2016 gezogen und veröffentlichte nun die gewonnenen Erkenntnisse. Zunächst einmal die weniger erfreuliche Nachricht: Deutschland ist erstmals seit 2013 nicht mehr im Top-5-Ranking der zugriffsintensivsten Länder vertreten und rangiert derzeit auf Platz 7 mit einer durchschnittlichen Verweildauer von 8:51 Minuten.

Dabei erfährt die Einhand-Alleinunterhaltung einen nationalen Ruck, denn wie auch im Vorjahr, ist der Suchbegriff "german" beziehungsweise "doi.." äh "deutsch" der meistgesuchte Begriff der heimischen Vergnügungssüchtigen, die gefälligst wissen wollen, was da so in den Zwischensequenzen geplaudert wird. Ebenfalls zugelegt hat der Begriff "Oktoberfest", der, warum auch immer, eine gesteigerte Phantasiewirkung haben muss. Einen Stellungswechsel gibt es zudem bei den meistgesuchten Damen der Branche. So positionierte sich mittlerweile Gina-Lisa Schmutz-..äh..Lohfink auf dem Platz an der Sonne und verdrängte die Vorjahresführende Lexy Roxx vom Thron. Die meisten deutschen Besucher sind männlich und zwischen 18 und 24 Jahre alt; lediglich 20 Prozent der Frauen verirren sich auf die Seite.

International gestaltet sich das Thema Sexualität zunehmend interessanter. Insgesamt wurden 200 Millionen Stunden mehr Porno konsumiert als noch 2015. Dabei fiel die Zahl der Desktop-Nutzer um acht Prozentpunkte auf 28 Prozent, wurde jedoch durch die gesteigerte Nutzung durch Smartphones (plus 9 Prozentpunkte auf 61 Prozent) wieder aufgefangen. Rückschlüsse lassen sich auf die immer größer werdenden mobilen Bildschirme schließen, die das Schauen in entspannter Liegeposition deutlich vereinfachten und die Tatsache, dass aufgrund von Pokémon Go immer mehr User ihr Mobiltelefon kaum noch aus der Hand legten. So verwundert es auch nicht, dass die Suchanfragen nach schrägen Kurzfilmen mit den putzigen Monstern seit dem 13. Juli 2016, zufällig das Releasedatum der App *hust*, um 271 Prozent anstiegen.

Getoppt wurde der Titel nur durch den Egoshooter Overwatch, der wohl aufgrund des optischen Genusses der üppigen weiblichen Charaktere einige Säfte bei den Spielern freisetzte. Anders ist der Anstieg in den Suchfeldern von Pornhub nicht zu erklären, schließlich wollten in Spitzenzeiten nach dem Erscheinen des Spiels zusätzliche 447 Prozent der User mehr über die Heldinnen erfahren. Am interessantesten scheinen die Geschichten über Tracer, D.Va und Mercy zu sein, die jeweils mehr als eine Million mal gesucht wurden. Den Platz 1 der meistgesuchten Actionhelden besetzt allerdings eine Milf, nämlich Lara Croft, die mit fast 2,5 Millionen Sucheinträgen auf ihre Fans bauen kann. Verstörend ist aber, dass die niedliche Prinzessin Zelda ebenfalls 1,89 Millionen mal gesucht wurde und der 3DS von Nintendo gleichzeitig einen um acht Prozent gestiegenen Besucheranteil verzeichnet. Anscheinend werden die unschuldigen Handheld-Besitzer langsam flügge.

Abschließend sei noch erwähnt, dass die PlayStation-4-Lüstlinge mit 53 Prozent der Konsolenzugriffe weiterhin zur Crème de la crème gehören, die Xbox-User aufgrund der Massen an exklusiven Inhalten immer weniger Zeit für zwischenzeitliche Entspannung haben und die Zugriffe um zehn Prozent verringert wurden. Das Thema VR hält auch hier Einzug. So wuchsen die Zugriffszahlen seit der Einführung der Kategorie um 302 Prozent an. Auch die Suchanfrage "VR" findet sich seitdem im Ranking wieder.