Neues Livestream-Video zu Conan Exiles: Entwickler bauen ein Haus - und jagen es in die Luft

PC XOne PS4

Funcom hat den Videomitschnitt des kürzlich ausgestrahlten, dritten Livestreams zu Conan Exiles auf YouTube veröffentlicht. In diesem zeigen euch der Game Director Joel Bylos und der Community Manager Jens Erik, wie ihr schnell und unkompliziert ein Haus am Hang eines Berges baut. Am Ende spielen die beiden ein wenig mit explosiven Fässern herum und demonstrieren euch, wie es aussieht, wenn ihr ein Gebäude mit Hilfe von Sprengstoffen zerlegt.

Im Verlauf des rund eine Stunden langen Steams beantworten die beiden auch einige Fragen aus der Community und sprechen über verschiedene Features des Spiels. Ihr könnt zudem einen Blick auf das Inventar und das Aufwertungssystem für den Charakter werfen. Conan Exiles wird am 31. Januar 2017 auf Steam in die Early-Access-Phase starten.