Horizon - Zero Dawn: Angebliche Details zu Spielzeit, Weltgröße, DLCs und Spielende aufgetaucht

PS4

Horizon - Zero Dawn ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Im 4Chan-Forum sind einige vermeintliche Details zum kommenden Action-Adventure Horizon - Zero Dawn (Preview) aufgetaucht, die inzwischen auch auf NeoGAF veröffentlicht wurden. Unter anderem spricht der angebliche Insider über die Spielzeit des Titels und auch das Ende des Spiels wird aufgelöst (keine Sorge, es gibt in dieser News keine Story-Spolier).

Sollten die Angaben stimmen, werdet ihr beim ersten normalen Durchlauf mit Fokus auf die Haupthandlung rund 20 Stunden benötigen, bis ihr das Ende erreicht. Wer alles zu 100 Prozent abschließen möchte, wird laut der Quelle rund 45 Stunden benötigen. Die Details zur Story könnt ihr euch unter dem Quellenlink durchlesen, allerdings auf eigene Verantwortung, denn der Insider offenbart einen Twist, der (sollte die Info stimmen) es wirklich in sich hat. Nach dem ersten Durchgang des Spiels soll euch ein neuer Schwierigkeitsgrad zur Verfügung stehen, bei dem ihr auf stärkere Kreaturen mit veränderten Fähigkeiten und neuem Loot trefft.

Der Insider macht auch Angaben zur Größe der Spielwelt und vergleicht diese in etwa mit Velen (Niemandsland aus The Witcher 3 - Wild Hunt - Testnote 9.0). Allerdings gibt es in Horizon - Zero Dawn keine Ozeane, um die Welt „künstlich zu erweitern“. Stattdessen werdet ihr tropische Wälder, Wüstengebiete, Hügellandschaften, antike Ruinen und Schneeberge erkunden.

Die Quelle Spricht darüber hinaus über die Download-Inhalte. Zusätzliche Story-DLCs sind dem Insider zufolge nicht vorgesehen, allerdings soll im zweiten oder dritten Quartal dieses Jahres ein Arena-Modus für das Spiel erscheinen. Wie schon oben erwähnt, handelt es sich hierbei nicht um offizielle Angaben. Ihr solltet die Infos also mit Vorsicht genießen.