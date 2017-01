Bethesda an keinen weiteren Remastered-Versionen alter Spiele interessiert

PC XOne PS4

The Elder Scrolls 5 - Skyrim Special Edition ab 38,25 € bei Amazon.de kaufen.

Die Special Edition von The Elder Scrolls 5 - Skyrim (Testnote: 9.0) und die Definitive Edition von Dishonored - Die Maske des Zorns (Testnote: 8.5) werden wohl die einzigen älteren Titel aus dem Hause Bethesda bleiben, die für die aktuellen Konsolen remastered wurden. Wie der Vice President Pete Hines in einem Interview mit gamesradar.com bestätigte, plant das Studio keine weiteren Remastered-Versionen für die Xbox One oder die PS4 zu bringen. Den Grund, weshalb die beiden Spiele den Sprung auf die „Next-Gen“ geschafft haben, erklärt Hines wie folgt:

Was wir mit Dishonored gemacht haben, war ein Sonderfall, weil es sich um eine neue Marke handelte und der Titel am Ende der letzten Konsolengeneration veröffentlicht wurde. Es zu remastern und für die aktuellen Konsolen zu bringen war also kein großer Arbeitsaufwand und machte aufgrund der Ähnlichkeit der beiden Systeme auch Sinn. Bei Skyrim wiederum war es die Arbeit an der Grafik-Engine, die wir bereits im Rahmen der Vorbereitungen für Fallout 4 durchgeführt haben. Sprich: die Skyrim-Engine für die aktuelle Konsolengeneration fit zu machen, einfach um zu sehen, wie gut es funktioniert, bevor wir mit all dem Fallout-Zeug anfangen. Es war also das erste, was wir gemacht haben.

Ein anderer Grund für Skyrim: Special Edition war laut Hines die Mod-Unterstützung auf den Konsolen, die das Entwicklerteam für Fallout 4 (Testnote: 9.5) gemacht hat. „Die Möglichkeit, es auch für Skyrim auf den neuen Geräten zu ermöglichen, erschien uns als eine recht coole Idee, so der Macher. Generell möchte das Studio aber keine Zeit auf irgendwelche Remastered-Versionen verschwenden und sich stattdessen lieber darauf konzentrieren, etwas komplett Neues, oder eben eine Fortsetzung für eine der bereits bestehenden Serien zu erschaffen.

Mit Prey, The Elder Scrolls - Legends, The Elder Scrolls 6 und Quake Champions (sowie all den anderen noch nicht angekündigten Projekten) ist Bethesda derzeit sicher gut beschäftigt. Gegen eine Remastered-Version von The Elder Scrolls 4 - Oblivion hätten die Fans aber sicherlich trotzdem nichts einzuwenden. Das komplette Interview findet ihr unter dem Quellenlink.