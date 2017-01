Spieleveteranen-Podcast #87: Das Alte Spiel. Das Neue Spiel. Zeitreise.

Gerade eben ist der Spieleveteranen-Podcast #87 für Patreon-Unterstützer online gegangen – ab 1 US-Dollar Spendensumme ist er anhörbar. Für alle anderen Interessierten folgt er morgen (10.1.) am späteren Abend. Die Besonderheit: Es ist der erste Spieleveteranen-Podcast seit unserer Relaunch-Entscheidung, entsprechend wird er komplett von Heinrich Lenhardt und Jörg Langer bestritten, die die zusätzliche Redezeit für eine wesentlich detailliertere Diskussion zu den einzelnen Themen nutzen, als das bislang möglich war. Das neue Konzept setzt auf Bausteine, von denen zwei bis maximal vier eine Folge ergeben. Bausteine können sein "Altes Spiel", "Neues Spiel", "Das Interview" und andere. Immer enthalten sein wird der anfängliche "Smalltalk". Und: Ab jetzt werden auch die Patreon-Exklusivfolgen vollwertige Folgen, Podcast Nr. 88 in etwa zwei Wochen werden also nur Unterstützer der Spieleveteranen zu hören bekommen – wobei wir eine "für 5 US-Dollar gibt's alle Inhalte"-Regel haben. Hier die detaillierte Timecode-Übersicht zu SVP #87: Sma lltalk (Baustein #1)

0:00:35 Wir wollen ein bisschen rebooten in diesem Jahr...

0:04:50 Star Wars Rogue One von Heinrich im Kino erlebt

0:08:50 TWD & Black Mirror: Wer spielt Negan?

0:10:45 Jörg über Total War Warhammer & die Waldelfen

0:13:00 Heinrich spielte Final Fantasy XV und Inside

0:15:30 Unsere guten Vorsätze für 2017 – für andere!

0:24:50 Spiel des Jahres aus Sicht diverser Medien

Das Alte Spiel: Tomb Raider (Baustein #2)

0:30:15 Erinnerungen an Lara

0:40:00 Erster Eindruck: Wie wirkt Tomb Raider heute?

0:45:50 Toby Gard und Differenzen zwischen Eidos und Core Design

0:49:00 Unsere Wiederspiel-Erfahrungen

1:02:35 Tomb Raider Anniversary von 2007

1:05:00 Kritikerstimmen von damals & Selbstkritik

1:12:00 Hand aufs Herz: Würden wir’s weiterspielen?

Das Neue Spiel: Dishonored 2 (Baustein #3)

1:11:14 Wer ist eigentlich Harvey Smith? (+ O-Ton)

1:17:00 Darum geht’s bei Dishonored 2

1:30:50 Wir haben auch Kritikpunkte

1:38:00 Lösungswege und Skillungen

1:45:50 Wie gut finden wir die Story?

1:52:15 Pressespiegel: Das sagen deutsche Magazine zu Dishonored 2

1:58:50 Die Spieleveteranen-Wertung

Die Zeitreise (Baustein #4) 2:02:35 Die Evolution von „Heftblättern“: Vor 10, 20 und 30 Jahren...

2:04:00 GameStar 2/2007, u.a. mit Killerspiele-Report, Top Spin 2, WoW Burning Crusade

2:15:20 PC Player 2/1997, u.a. mit Sternewertung, Terminator Skynet, Diablo

2:26:25 Happy Computer 2/1987, u.a. mit Gauntlet, Gunship, Aliens, Sentinel, Donkey Kong

Vorschau & Verabschiedung

2:37:10 Die Patreon-Podcasts haben zu vollwertigen Casts aufgelevelt

2:38:40 Das erwartet euch bei den Spieleveteranen-Podcasts #88 und #89

2:41:00 Patreon-Tipp: Das würde euch bei „Spieleveteranen Express“ erwarten

2:42:29 Tschü-üs!

Allerdings: Ein so ausufernder Podcast (rund 2 Stunden und 45 Minuten, noch kein SVP war so lang) wird die Seltenheit bleiben, wir peilen normalerweise etwa anderthalb Stunden an.

Viel Spaß beim Anhören!

