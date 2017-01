No Man's Sky: Sammlereditionen werden fünf Monate nach Release endlich ausgeliefert

PC

No Man's Sky ab 25,90 € bei Amazon.de kaufen.

Für das kontrovers diskutierte Weltraum-Erkundungsspiel No Man's Sky (GG-Test: 6.0) wurden neben der jeweiligen Standardfassung auch zwei Sammlerausgaben mit zusätzlichen digitalen und physischen Inhalten angeboten. Die Limited Edition für die PS4 und für PC die sogenannte Explorer's Edition, die als Highlight ein handbemaltes Raumschiffmodell beinhaltet. Letztere war hierzulande nicht direkt sondern ausschließlich via Import über den Onlineversandhändler iam8bit zu beziehen. Nach Veröffentlichung des Titels von Hello Games ließ der Versand aber auf sich warten, was von iam8bit, die auch für die Herstellung zuständig sind, mit Problemen bei ebendieser begründet wurde – zudem "sei man auch kein riesiges Unternehmen", hieß es dazu im vergangenen September.

Nun scheint das Warten aber ein Ende zu haben, denn Berichten zufolge beginnt nun doch noch die Auslieferung. Trotz Limitierung auf 10.000 Exemplare ist die Explorer's Edition übrigens nicht ausverkauft – oder eben wieder erhältlich, da womöglich der ein oder andere Vorbesteller zwischenzeitlich die Geduld oder die Lust verloren hat. Falls ihr zugreifen wollt: Der Preis beträgt unverändert rund 150 US-Dollar und beinhaltet neben dem erwähnten Modell und anderen Gimmicks in schicker Verpackung das Spiel als Code für Steam oder GoG. Nachfolgend könnt ihr euch das Unboxing-Video eines Youtube-Users anschauen.