Awesome Games Done Quick 2017: Speedrunner sammeln wieder für den guten Zweck

Mit Awesome Games Done Quick 2017 ist am gestrigen Sonntag der jährliche Januar-Speedrun-Marathon gestartet. Eine Woche lang könnt ihr euch rund um die Uhr kommentierte Speedruns zu aktuellen PC- und Konsolenspielen (darunter auch Klassikern, wie Mega Man, Quake und Castlevania) als Livestream auf Twitch (auf Wunsch auch in deutscher Sprache) anschauen. Bei einem Speedrun geht es darum, ein Spiel möglichst schnell (und ohne den Einsatz von Cheats) durchzuspielen. Den genauen Zeitplan und weitere Infos gibt es auf der offiziellen Seite.

Mit dem Event wollen die Veranstalter nicht nur unterhalten, sondern vor allem Spenden für die „Prevent Cancer Foundation“ sammeln. Die 1985 in Alexandria (Virginia) gegründete PCF ist eine der führenden US-Gesundheitsorganisationen, die sich für Früherkennung und Vorbeugung von Krebskrankheiten einsetzt. Die Games-Done-Quick-Events werden immer zwei Mal im Jahr veranstaltet. Die Summer Games Done Quick 2017 finden im Juli statt.