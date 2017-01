A Rose in the Twilight: PC- & PS-Vita-Puzzle-Platformer wird im hiesigen Handel nur als Limited Edition erhältlich sein

PC PSVita

Der in Japan bereits exklusiv für die PS-Vita erhältliche Puzzle-Platformer Roze to Tasogare no Kojou wurde bekanntlich im November vergangenen Jahres auch für den westlichen Markt angekündigt. In Nordamerika und Europa wird das Spiel noch dieses Frühjahr unter dem Titel A Rose in the Twilight für PC (Steam) und die PS-Vita erscheinen, wobei die Handheld-Umsetzung sowohl digital als auch im Handel verfügbar sein wird. Während die US-Spieler beim Kauf einer Box-Version zwischen einer Standard und einer Limited Edition wählen können, wird es hierzulande nur die rund 40,00 Euro teure Sammlerversion geben.

Diese wird neben der PS-Vita-Fassung des Spiels noch ein 36-seitiges Softcover-Artbook mit verschiedenen Illustrationen, den offiziellen Soundtrack mit insgesamt 15 Kompositionen, einen beidseitig kolorierten Rose-Anhänger mit Gummiband, sowie einen Stressball in Form des Steingiganten aus dem Spiel umfassen. Das Ganze wird in einer Collector's Box geliefert.

A Rose in the Twilight’s erzählt die Geschichte eines Mädchens namens Rose, die in einem düsteren Schloss erwacht, in dem offenbar weder Farben, noch Zeit existieren. Schon bald stellt sie fest, dass sie mit dem Fluch der Dornen belegt wurde, der ihr allerdings besondere Kräfte verleiht. Kurz darauf lernt sie einen schlafenden Steingiganten kennen und gemeinsam machen sie sich auf, einen Weg aus der gruseligen, dornenüberwucherten Residenz zu finden. Einen englischsprachigen Trailer hat der Publisher Nippon Ichi Software bereits im November 2016 veröffentlicht. Dieser gewährt euch schon mal einen Blick auf den grafischen Stil des Spiels: