Uncharted - Der Film: Das Drehbuch ist fertig - Amy Hennig und andere Kollegen gratulieren

Die Arbeiten an der Verfilmung von Uncharted schreiten offenbar endlich voran. Nachdem das Team zuletzt (mal wieder) mit der Suche nach einem neuen Regisseur beschäftigt war (und mit Shawn Levy fündig wurde: Uncharted - Der Film: Neuer Regisseur gefunden), hat das Studio nun einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht. Wie der Drehbuchautor Joe Carnahan (Smokin' Aces, The A-Team) kürzlich auf seinem Instagram-Account verriet, ist der Filmskript jetzt fertig:

Unter Dach und Fach. Jetzt beginnt die WIRKLICHE Arbeit. Wenn es gerade irgendwo in Hollywood ein noch monströseres Actionscript gibt, dann will es lesen, denn das Ding hier ist echt der Hammer.

Auf dem Twitter-Account, wo Carnahan die Nachricht ebenfalls verlinkte, meldeten sich bereits diverse Kollegen zu Wort, um ihre Glückwünsche auszusprechen, darunter die Autorin Amy Hennig (Uncharted Trilogie, Legacy of Kain), die aktuell bekanntlich bei Electronic Arts an einem noch unbekannten Star-Wars-Spiel arbeitet und die Schauspielerin Emily Rose (Haven, Secret Summer), die der Elena Fisher in der Uncharted-Serie ihre Stimme leiht. Auch der Kameramann Brandon Lee Cox (The Collector, Extraction), der Drehbuchautor T.J. Fixman (Ratchet & Clank, Resistance 2) und der Produzent Ben Trebilcook (Deader Country, Doomsday) haben gratuliert.

Ursprünglich sollte Carnahan auch Platz auf dem Regiestuhl nehmen, musste allerdings am Ende wegen zeitlichen Verzögerungen der Dreharbeiten passen, um sich um seine anderen Filmprojekte, darunter Bad Boys 3, zu kümmern. Nun können die Dreharbeiten eigentlich beginnen, sofern Sony Pictures Entertainment bereits den passenden Cast beisammen hat. Wer die Hauptrolle in der Verfilmung übernehmen wird, wurde bisher nicht bekanntgegeben.