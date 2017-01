Dreamfall Chapters: Enhanced Edition wird als Gratis-Update „The Final Cut“ für PC, Mac und Linux erscheinen

PC XOne PS4 Linux MacOS

Dreamfall Chapters ab 17,99 € bei Amazon.de kaufen.

Letzten Monat gab der Entwickler Red Thread Games bekannt, dass das via Crowdfunding finanzierte und 2014 für PC, Mac und Linux veröffentlichte Adventure Dreamfall Chapters (Testnote: 8.0) im März als „Enhanced Special Edition“ für die Konsolen erscheinen wird (siehe unsere News: Dreamfall Chapters: Konsolenversionen erscheinen Ende März 2017). Wie das Studio nun in einem neuen Update auf Kickstarter verriet, werden PC-, Mac- und Linux-Spieler die erweiterte Version zur gleichen Zeit als kostenloses Update „The Final Cut“ erhalten.

Die „Enhanced Special Edition“ bringt diverse Verbesserungen und Änderungen mit sich, darunter überarbeitete Charaktermodelle, einen erweiterten Spielsoundtrack, sowie Verbesserungen in den Bereichen Animationen, Beleuchtung, Shader und Soundeffekte. Die Veröffentlichung für die Xbox One und die PS4 soll am 24. März 2017 erfolgen. Das Spiel wird für beide Konsolen als Download- und Retail-Version zum Preis von 29,99 Euro erhältlich sein.

Noch vor dem Release können PC-, Mac- und Linux-Spieler mit zwei zusätzlichen Updates rechnen. Das erste Update wird die lang erwartete deutsche Vertonung für das vierte und fünfte Buch implementieren, während der zweite Patch die In-Game-Belohnungen ins Spiel bringt, einschließlich der Stadtschreier und die Wand mit den Namen der Backer in Marcuria. Das dritte Update wird dann das oben erwähnte „The Final Cut“ sein, mit dessen Release auch die Box-Versionen und die physischen Belohnungen an die Unterstützer ausgeliefert werden.