NES Mini: Hacker laden ohne physische Bastelei neue Spiele via USB

Obwohl wir redaktionell das Classic Mini: Nintendo Entertainment System für eine tolle Sache und auch mit ausreichend Spielen versehen halten (siehe unser Video), finden es manche Fans schade, dass sich keine weiteren Spiele dafür kaufen und installieren lassen. Es fehlt schlicht ein entsprechender Erweiterungsport oder eine Netzwerk-Schnittstelle.

Ein Hacker hat jedoch nun eine Anleitung zur Verfügung gestellt, wie man ohne Schraubenzieher oder Lötkolben weitere ROMs auf das NES Mini bringen kann. Dazu muss ein Savegame für Super Mario Bros. vorhanden sein sowie das eine oder andere frei erhältliche Tool. Via USB-Port lässt sich dann das ROM des NES Mini auslesen, am eigenen Computer verändern und danach packen und auf die Konsole zurückspielen.

Dass man dabei Gefahr läuft, die NES Mini zu "schrotten", dürfte jedem klar sein, die Anleitung scheint aber auch nicht überaus komplex zu sein. Selbst ausprobiert haben wir sie nicht. In YouTube-Videos sind erfolgreiche "Hacks" zu besichtigen, wobei sogar neue Packshots in das Hauptmenü des NES Mini eingefügt wurden, um die neu installierten Spiele zu starten.

Was die Legalität eines solchen Vorgangs anbelangt, so scheinen uns drei Dinge klar zu sein: Die Gewährleistung des Herstellers erlischt mit eurem "Eingriff". Die aufgespielten ROMs müssen in eurem Besitz sein, und nicht einfach aus dem Internet heruntergeladen. Und der Weiterverkauf einer solch modifizierten Fassung des NES Mini wäre eine ganz schlechte Idee.