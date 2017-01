Star Citizen: 141 Millionen US-Dollar gesammelt, Ausblick auf neue Inhalte, Community-Spotlight

PC Linux

Die finanzielle Unterstützung der Community für das kommende Science-Fiction-Spiel Star Citizen (Preview) hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Wie es sich der offiziellen Website Robert Space Industries entnehmen lässt, konnten inzwischen über 141 Millionen US-Dollar für die Entwicklung des Titels durch die „Backer“ gesammelt werden.

In einem Neujahr-Newsletter gewährte der Entwickler-Guru Chris Roberts den Unterstützern einen Ausblick auf die Inhalte, die sie 2017 erwarten können. Neben den Verbesserungen der neuen Spiele-Engine (mehr dazu hier: Star Citizen: CIG wechselt auf die Lumberyard-Engine von Amazon), plant das Team die Alpha 3.0 zu veröffentlichen, die bekanntlich unter anderem prozedural generierte Planeten (das Stanton-Sonnensystem), sowie neue Features, wie Frachttransport und Handel ins Spiel bringen soll. Zudem wird mit Patch 3.0 ein Klassensystem integriert, das es den Spielern ermöglicht, den Weltraum als Schmuggler, Söldner, Pirat oder Kopfgeldjäger unsicher zu machen. Darüber hinaus können sich die Fans auf die Singleplayer-Kampagne Squadron 42 freuen, die das Studio im Laufe des Jahres veröffentlichen will.

In naher Zukunft plant das Team einen kleineren Patch in der Version 2.6.1 bereitzustellen, der einige Balance-Anpassungen und Stabilitätsverbesserungen mitbringen soll. Außerhalb des Spiels wollen die Entwickler überdies noch mit „Spectrum“ eine neue Online-Plattform an den Start bringen, die eine bessere Kommunikation mit der Community gewährleisten soll. Mit dem letzten großen Update 2.6.0 wurde bekanntlich unter anderem der „Director-Mode“ in die Alpha-Version implementiert, der es den Spielern ermöglicht, Screenshots und Videos vom Spiel zu machen. In einem neuen Spotlight fassen die Entwickler die bisher besten Bilder und Aufnahmen der Community zusammen. Diese könnt ihr im folgenden Video bestaunen: