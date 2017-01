Wisst ihr, was heute vor genau fünf Jahren war? Am 7. Januar 2012 ist die allererste Ausgabe der Wochenend-Lesetipps auf GamersGlobal erschienen! Ein weiteres Jubiläum steht nächste Woche an, aber dazu dann in der folgenden Ausgabe mehr.

Bevor wir also gleich den Kuchen anschneiden, wollen wir euch noch kurz erzählen, worum es in dieser Folge geht. Da hätten wir zunächst einen Artikel über das kürzlich vom Index gestrichene Gears of War 2 (Gears of War 2: BPjM hebt die Indizierung des Third-Person-Shooters auf). Als nächstes folgen ein Bericht über das Storytelling in Open-World-Spielen und ein Beitrag von Fatal1ty, einem ehemaligen eSportler sowie einem der besten Quake-Spieler der Welt.

"Wir brauchen keine neuen Gears-of-War-Teile"

Eurogamer.de am 6. Januar, Sebastian Thor

Nachdem Gears of War 2 Ende 2016 vom Index genommen wurde, hat sich Sebastian Thor den Titel für Eurogamer.de noch einmal vorgenommen. Seiner Meinung nach handelt es sich um den besten Ableger der Serie und ein neuer sei erst nötig, wenn er den zweiten noch übertreffen kann: "Jeder Abschnitt reißt euch aus dem zuvor etablierten Umfeld. Dies gelingt in einem Rhythmus, wie ihn höchstens Uncharted 2 toppen kann. Mit den Geschütztürmen im dritten Akt kommt sogar ein Anflug räumlicher Rätselei ins Spiel, bevor das Abklatschen für die nächste Schießerei ansteht oder Fenix und Begleiter auf einem Floß ins Maul eines Riesenfisches schippern."

"Die Welt steht uns offen"

Welt.de am 7. Januar, Patrick Schmidt

Inbesondere in Open-World-Spielen zeigen sich die Errungenschaften, aber auch die noch bestehenden Herausforderungen des Storytellings in Spielen, schreibt Patrick Schmidt auf Welt.de. Zum Beispiel würden Spieler, die sich jederzeit frei bewegen können, dazu neigen, die Grenzen der Spielwelt und ihrer Bewohner auszuloten, wodurch eine glaubhafte Simulation schwer zu bewerkstelligen sei: "Darin mag auch ein Grund für den großen Erfolg von Open World Games liegen, die das postapokalyptische Zombie-Thema variieren, wie man es aus einer Serie wie „The Walking Dead“ kennt. Bei Zombies ist schließlich niemand überrascht, wenn sie sich stumpf, repetitiv und vorhersehbar verhalten."

"The Original"

Theplayerstribune.com am 23. Dezember, Johnathan Wendel (Englisch)

Johnathan Wendel, besser bekannt unter seinem Pseudonym Fatal1ty, beschreibt in diesem Artikel auf The Player's Tribune seinen Aufstieg zu einem der weltweit ersten professionellen eSportler. Darüber hinaus berichtet er über seine Karriere hinter den Kulissen, seit er vor rund zehn Jahren seine aktive Laufbahn beendet hat: "Die heutige eSport-Szene ist fundamental anders als in der Zeit, als ich Quake-Demos ins Internet hochgeladen habe. Ich musste noch darauf hoffen, dass es eines Tages mal einen Wettbewerb mit einer lebensverändernden Gewinnsumme geben würde und jetzt gibt es jedes Jahr mehrere Turniere. Fans streamen ihre Lieblingsspieler rund um die Uhr und Venture-Kapitelgeber stecken riesige Summen in die Industrie."

