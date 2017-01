GOG-Weekend mit Simon the Sorcerer, Gemini Rue, Pid und mehr - bis zu 80 Prozent Rabatt

GOG.com bietet an diesem Wochenende wieder eine Reihe ausgewählter Spiele zu reduzierten Preisen an. Bis zum kommenden Montag könnt ihr unter anderem Titel, wie Simon the Sorcerer, Gemini Rue - Verschwörung auf Barracus (Testnote: 8.0), Pid, Shelter oder Leisure Suit Larry bis zu 88 Prozent günstiger erwerben. Ihr könnt auch eigene Bundles schnürren, um mehr Geld zu sparen. Hier einige Angebote aus dem Store (die ganze Liste findet ihr unter dem Quellenlink):