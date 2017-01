Mass Effect - Andromeda: Erstes CE-Unboxing-Video zeigt ferngesteuertes Nomad-Aufklärungsfahrzeug in Aktion

PC XOne PS4

Das kommende Science-Fiction-Rollenspiel Mass Effect - Andromeda wird bekanntlich in verschiedenen Sondereditionen im Handel erscheinen. Unter anderem wird es eine Collector’s Edition geben, die einen ferngesteuerten Nomad (eine Weiterentwicklung des M35 Mako aus der alten Trilogie) enthält. Die Kollegen von IGN.com hatten im Zuge der Consumer Electronics Show 2017 in Las Vegas die Gelegenheit, sich die CE näher anzuschauen und auch ein paar Runden mit dem Aufklärungsfahrzeug zu drehen. Den Clip dazu findet ihr am Ende der News.

Die Collector’s Edition kostet rund 220 Euro und wird ohne das Spiel geliefert. Als günstigere Variante gibt es noch eine Version für 120 Euro mit einem nicht steuerbaren Nomad-Modell. Auch hier muss das Spiel separat erworben werden. Weitere Details zu den Sondereditionen findet ihr auf der offiziellen Website des Spiels. Folgt dazu einfach dem Quellenlink.