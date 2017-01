Conan Exiles: Entwickler erklären das Housing-System & neues Entwicklervideo

PC XOne PS4

Nachdem Funcom zuletzt das Kampfsystem und die Waffen von Conan Exiles präsentierte (siehe unsere News: Conan Exiles: Neuer Blogeintrag zum Kampfsystem und Waffen veröffentlicht), stellt euch das norwegische Studio mit dem neuen Entwicklervideo nun auch das Housing-System vor. Passend dazu gibt es auch einen neuen Blogeintrag, in dem euch die Macher erklären, welche Möglichkeiten euch beim Errichten eures Heims zur Verfügung stehen werden.

Die Qualität eurer Behausungen wird im Spiel in mehrere Kategorien unterteilt. Am Anfang eures Abenteuers könnt ihr aus Holz und Stein bereits einfache Häuser der ersten Kategorie errichten. Mit mehr Ressourcen lassen sich dann größere und komplexere Gebäude höherer Kategorien aus dem Boden stampfen. Das Bauen soll dabei leicht von der Hand gehen und laut den Entwicklern keinerlei Einschränkungen unterliegen. So könnt ihr praktisch jedes Gebäude errichten, solange ihr die dafür nötigen Ressourcen besitzt. Dank eines flexiblen Systems soll es sogar möglich sein nicht nur am Boden, sondern auch an Berghängen oder Klippen zu bauen.

Die errichteten Häuser bieten sowohl Schutz vor gefährlichen Sandstürmen und Kreaturen, als auch Platz für Einrichtungsgegenstände, Trophäen, Werkstätten und Bedienstete. Die Entwickler versprechen jede Menge Möbel zu implementieren. Neben Betten, Tischen, Stühlen, Tapeten und Jagdtrophäen soll es auch zahlreiche Dekorationsobjekte geben, mit denen sich das eigene Heim personalisieren lässt. Die Außenseite eures Domizils lässt sich mit Bannern, Flaggen und Sonnensegeln verzieren. Mehr zum Housing findet ihr unter dem Quellenlink.