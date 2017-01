Shenmue: Sega registriert Domain für HD-Version

andere

Das Bild zeigt einen Screenshot aus Shenmue 3.

Sega deutete bereits im Oktober 2015 an, eventuell an einer neuen Fassung des Dreamcast-Klassikers Shenmue interessiert zu sein (Shenmue: Sega denkt über Neuveröffentlichung der ersten beiden Teile nach). Jetzt gibt es einen neuen Hinweis darauf, dass diese tatsächlich in Arbeit ist. So ließ sich Sega Europe nämlich unlängst die Domain shenmuehd.com (Whois) registrieren.

Bisher ist die Seite noch leer. Sollte der Publisher tatsächlich an einer HD-Version von Shenmue arbeiten, dürfte sich das natürlich früher oder später ändern. Bis dahin ist der nächste bestätigte Release der Serie das Kickstarter-finanzierte Shenmue 3 aus dem Hause Ys Net.