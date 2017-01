Bloodstained - Ritual of The Night: Neues Video zeigt ein bisher unbekanntes Gebiet

PC XOne PS4 WiiU PSVita Linux MacOS

Der Entwickler Inti Creates hat ein neues Gameplay-Video zum kommenden 2D-Metroidvania Bloodstained - Ritual of The Night veröffentlicht, das euch ein bisher unbekanntes Gebiet aus dem Spiel vorstellt - das Dorf. Wie Koji Igarashi in einem Kickstarter-Update erklärt, werdet ihr das Gebiet auf dem Weg in das Schloss überqueren, das bekanntlich den Hauptteil des Settings ausmachen wird. Laut Igarashi kamen in dem neuen Level bereits die Prozedural generierten Effekte zum Einsatz, die schon im letzten Update vorgestellt wurden (siehe dazu auch unsere News hier: Bloodstained - Ritual of the Night: Prozedural generierte Effekte im Video). Den vorherrschenden rötlichen Farbton in dem Level erklärt der Macher wie folgt:

Während der Vulkanausbrüche der Laki-Kraterreihe (im Süden Islands) im Jahre 1783 und 1784 war der Nachmittagshimmel laut heutigen Überlieferungen aus Hampshire (England) „dunkel wie die Nacht und rot wie Blut“. Wir haben versucht das in einer Nachmittagsszene im Dorf zum Ausdruck zu bringen. Das erstellen der visuellen Effekt anhand eines historischen Faktes verleiht der Welt mehr Realismus (das Internet ist so nützlich!).

Wie Igarashi anmerkt, werde das Dorf zudem von dämonischen Kreaturen heimgesucht. Ihr könnt euch also auf einige Gegner gefasst machen. In der fertigen Version des Levels wird es zudem auch einen Shop zu eurer Unterstützung geben und ihr werdet dort auf den Alchemisten Johannes treffen, den die Entwickler bereits zu einem früheren Zeitpunkt vorgestellt haben. Bloodstained - Ritual of The Night wird nach der jüngsten Verschiebung erst im kommenden Jahr für PC, Mac, Linux, PS4, Xbox One, WiiU und die PS-Vita erscheinen (mehr dazu hier: Bloodstained - Ritual of the Night: Veröffentlichung erst 2018).