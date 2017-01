Guardians of the Galaxy: Gamestop-US-Store listet den Titel mit Release-Termin

PC XOne PS3 PS4

Anfang Dezember 2016 kündigte Telltale Games mit Marvel's Guardians of the Galaxy - The Telltale Series ein neues Adventure an. Einen Release-Termin nannte das Studio damals nicht und gab lediglich an, dass der Titel irgendwann 2017 erscheinen wird. Nun hat der Händler Gamestop den Titel in seinem Portfolio gelistet und die Produktseite auch gleich mit einem konkreten Veröffentlichungsdatum versehen. Der Launch soll demnach am 25. April erfolgen.

Ob das Datum auf offiziellen Informationen beruht ist derzeit nicht bekannt. Telltale selbst hat bisher keinen genauen Termin genannt. Zudem sind die Angaben bisher nur im US-Store zu finden. Selbst wenn diese also stimmen, bleibt es vorerst unklar, ob sie auch für Europa gelten. Sobald Telltale Games sich diesbezüglich zu Wort meldet, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.