Project Cars 2: Studio-CEO nennt Release-Zeitraum

PC XOne PS4 Linux

Das Bild stammt aus Project Cars (Testnote: 9.0)

Bei Slightly Mad Studios wird derzeit bekanntlich fleißig an Project Cars 2 gearbeitet. Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es für den Titel zwar noch nicht, allerdings hat der Entwickler nun zumindest einen groben Release-Zeitraum genannt. Wie der Studio-CEO Ian Bell im offiziellen Forum verriet, wird der Titel irgendwann im Herbst dieses Jahres erscheinen.

So ganz sicher war sich Bell aber noch nicht, da das Team seiner Aussage zufolge derzeit dem aktuellen Zeitplan etwas hinterher hinkt: „Es ist immer noch sehr knapp, da wir uns bei der grafischen Benutzeroberfläche und der Karriere im Spiel noch etwas hinter dem Zeitplan befinden. Es ist also nichts ins Stein gemeißelt. Die aktuelle Schätzung ist September“.

Ob die Entwickler den angepeilten Release-Zeitraum einhalten können, bleibt also abzuwarten. Bereits zu Weihnachten versprach Bell in einem Forum-Beitrag, dass alle wichtigen Automarken diesmal vom Beginn an im Spiel sein werden. Project Cars 2 wurde im Juni 2015 für PC, Xbox One und die PS4 angekündigt und wurde wie schon der erste Teil via Kickstarter finanziert.