Xcom 2: "Long War 2"-Mod Veröffentlicht [Update]

PC XOne PS4 Linux MacOS

Update vom 22. Januar:

Manchmal kann es in der Spielebranche auch schnell gehen. Erst vor zwei Wochen wurde die Mod Long War 2 für Xcom 2 (zum Test, Note: 9.0) angekündigt, seit Ende der Woche könnt ihr die umfangreiche Erweiterung für Firaxis Rundenstrategie-Titel von der Steam Workshop-Seite herunterladen. Die Mod ermöglicht euch zum Beispiel mit euren Teams an mehreren Krisenherden gleichzeitig die Aliens zu bekämpfen – ihr müsst euch nicht mehr wie im Original entscheiden welchem Land ihr zu Hilfe kommt wenn die Aliens gleichzeitig auf zwei Kontinenten die Bewohner angreifen. Erste Reviews englischsprachiger Seiten sind vielversprechend und bescheinigen der Erweiterung an den richtigen Schrauben gedreht zu haben. Das Magazin Rock, Paper, Shotgun zum Beispiel berichtet von "neuen taktischen Tiefen", während die PC Gamer von einer "must-play Neuerfindung von Xcom 2" spricht. Für einen Ersteindruck haben wir euch das Einführungs-Video eines Balance-Testers von Long War 2 unter dieser News verlinkt.

News vom 6. Januar:

Auf der offiziellen Seite von Xcom 2 hat Publisher 2K Games angekündigt, dass Pavonis Interactive an der Mod Long War 2 arbeitet, nachdem bereits vor über einem Jahr über die entsprechende Kooperation informiert wurde. Die bisher unter dem Namen Long War Studios bekannten Entwickler haben, laut ihrem Chef-Designer John Lumpkin, die Namensänderung vorgenommen, um zu verdeutlichen, dass das Team über reines Modding hinausgehen und ebenfalls an eigenen Titeln arbeiten will.

Die Mod Long War, die für den Reboot der Xcom-Serie im Jahr 2012 veröffentlicht wurde, veränderte teilweise radikal die Art und Weise wie ihr Xcom spielen musstet. Indem euch die Mod neue Technik und Klassen zur Verfügung stellte sowie ein System implementierte, das die Ermüdung eurer Kämpfer simulierte, wurde der Schwierigkeitsgrad angehoben und die Kampagne verlängert. Die umfangreichen Ergänzungen veranlassten den damaligen Xcom-Chef-Designer Jake Solomon zu der Aussage: "Wir sind im Grunde ein 20-Stunden-Tutorial für Long War und das ist okay."

Details, wie Long War 2 den zweiten Teil des Xcom-Reboots verändern soll, sind derzeit noch genau so unbekannt wie der Zeitraum, den Pavonis für die Veröffentlichung anstrebt.