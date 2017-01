Mass Effect 2: Derzeit gratis via Origins „Auf's Haus“-Aktion erhältlich

PC

Mass Effect 2 ab 7,49 € bei Amazon.de kaufen.

Mehr als neun Jahre nach der Veröffentlichung von Mass Effect werdet ihr ab dem 23. März in Mass Effect - Andromeda in eine neue Galaxie aufbrechen können, was für die meisten von euch den Griff ins (virtuelle) Portemonnaie bedeuten dürfte. Gänzlich kostenfrei verfügbar ist im Gegensatz dazu momentan das im Januar 2010 veröffentlichte Mass Effect 2 (Guide), das wir seinerzeit in unserem Test mit 9.5 Punkten bewertet haben.

Im Detail handelt es sich beim Gratis-Download des Science-Fiction-Rollenspiels um das aktuelle – und wie üblich zeitlich begrenzte – „Auf's Haus“-Angebot der Origin-Plattform. Folglich benötigt ihr einen entsprechenden Account, um die etwa 15 Gigabyte große Standard-Edition des Titels eurer Bibliothek dauerhaft hinzufügen beziehungsweise herunterladen zu können, die bei Electronic Arts außerhalb des Angebotszeitraums für 9,99 Euro erworben werden kann.

In Mass Effect 2 steuert ihr abermals Commander Shepard, der sich mit seinem Team den sogenannten Kollektoren entgegenstellt. Abseits der Haupthandlung stehen euch zahlreiche Nebenquests zur Verfügung, weitere Features sind zum Beispiel die sechs unterschiedlichen Heldenklassen oder auch die Möglichkeit der Individualisierung mittels Talenten und Upgrades. Bei Bedarf könnt ihr zudem euren Charakter aus dem ersten Mass-Effect-Spiel importieren.