The Turing Test erscheint am 23. Januar für PS4

PC XOne PS4

Das für PC und Xbox One schon seit August 2016 erhältliche First-Person-Puzzle-Spiel The Turing Test wird noch diesen Monat auch für die PlayStation 4 erscheinen. Wie Bulkhead Interactive und Square Enix auf der Facebook-Seite des Spiels mitteilten, soll die Veröffentlichung am 23. Januar erfolgen. Einen Trailer zur PS4-Version könnt ihr euch bei der unten verlinkten Quelle anschauen.

In The Turing Test (GamersGlobal-Test: 8.0) übernehmt ihr die Rolle der Raumfahrerin Ava Turing, die Orbit des Jupiter-Mondes Europa von der K.I. T.O.M geweckt wird. Sie soll auf dem Mond im Austausch mit T.O.M. das Verschwinden der Besatzung einer Raumstation ergründen und muss dabei eine Reihe von Puzzles lösen.