Gamesrocket: Online-Shop stellt zum Monatsende den Betrieb ein

Der Online-Händler Gamesrocket schließt seine Pforten. Wie das Unternehmen aus Aschaffenburg jüngst bekannt gab, wird der Online-Shop zum 31. Januar 2017 den Betrieb einstellen. Bis dahin könnt ihr euch dort noch mit Spielen eindecken und habt bis Ende Februar die Möglichkeit, auf erworbene Download Files zuzugreifen und Sicherheitskopien anzufertigen.

Gamesrocket setzte seit der Gründung im Jahre 2010 ausschließlich auf den digitalen Vertrieb, was dem Unternehmen offenbar am Ende zum Verhängnis wurde. „Die bittere Wahrheit ist, dass entscheidende Annahmen zur Entwicklung der Marktteilnehmer und Rahmenbedingungen aus 2010 nicht eingetreten sind“ heißt es in dem Statement.

Als digitaler Händler habe man stets deutlich schlechtere Konditionen als im klassischen Handel mit physischen PC- und Konsolenspielen erhalten und an dem Umstand habe sich bis heute nur wenig geändert. Hinzu komme noch die Konkurrenz aus dem Ausland, die ihre Codes aus nachträglich digitalisierten Lizenzcodes aus dem PC-Großhandel bezieht. Diese Keyshops unterbieten stets die hiesigen Händler, da sie keine Mehrwertsteuerabgaben einpreisen.

Viele Publisher von PC Spielen seien nur zögerlich gewillt, diese Problematik in letzter Konsequenz anzugehen, was eine sichere Profitabilität des digitalen Verkaufs von PC- und Videospielen mit einem Geschäftssitz innerhalb von Europa dramatisch erschwere. Aus diesem Grund habe man die „freie unternehmerische Entscheidung“ getroffen, den Betrieb von Gamesrocket einzustellen. Die Mitarbeiter wurden darüber bereits im Vorfeld informiert.