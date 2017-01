Mass Effect - Andromeda: Neue Spielszenen von der CES 2017, technische Details der Konsolenversionen

PC XOne PS4

Bioware hat im Zuge der CES 2017 in Las Vegas neue Spielszenen aus dem kommenden Science-Fiction-Rollenspiel Mass Effect - Andromeda präsentiert. Der Clip lässt euch einen Blick auf die Loyalitätsmission von Peebee werfen, in der es euch auf einen fremden Planeten verschlägt, wo ihr es mit den mechanischen Alien-Kreaturen namens Revenants zu tun bekommt.

Im Verlauf des Videos bekommt ihr auch das Skill-Menü zu sehen, in dem ihr verschiedene aktive und passive Fähigkeiten, die in die drei Kategorien Kampf, Biotik und Tech aufgeteilt sind, in mehreren Stufen ausbauen könnt. Dabei können unter anderem Schaden, Dauer, Reichweite und Ladezeit erhöht, oder zusätzliche Effekte, wie etwa Schaden über Zeit freischaltet werden. Den Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen.

Im NeoGAF-Forum hat Biowares General Manager und Vice President Aaryn Flynn sich unterdessen nochmal zu den technischen Details der Konsolenversionen geäußert. Bereits im Oktober 2016 sagte Sonys System Architect Mark Cerny, dass der Titel auf der PS4 Pro mit 1800p laufen wird. Dies hat Flynn noch einmal bestätigt. Auf der normalen PS4 werden 1080p und auf der Xbox One 900p geboten. Alle drei Versionen laufen mit 30 Bildern pro Sekunde.